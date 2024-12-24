Львова-Белова переоделась в костюм Снегурочки, чтобы дать старт акции «Десант Дедов Морозов»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей и ресурсным центром «Мосволонтёр» положили начало Всероссийской ежегодной акции «Десант Дедов Морозов».

Омбудсмен сама переоделась в Снегурочку, чтобы порадовать маленьких пациентов московской больницы имени Башляевой, которые не смогут встретить Новый год дома.

«Сегодня вместе с ребятами из Всероссийского студенческого корпуса спасателей и ресурсного центра «Мосволонтёр» заглянули в окна московской больницы им. З.А. Башляевой, дав старт ежегодной Всероссийской акции «Десант Дедов Морозов». В столице при поддержке правительства Москвы она пройдёт сразу в нескольких детских медицинских учреждениях», — сообщила Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Омбудсмен лично поздравила детишек. Видео © Telegram / Мария Львова-Белова

Львова-Белова подчеркнула, что в этом году акция будет более масштабной, так как пройдёт в новых регионах России.

«Для меня роль Снегурочки в составе «Новогоднего десанта» уже в третий раз... Подарить детям праздник — несложно и очень ценно, особенно для ребят, которым нужна дополнительная поддержка» , — добавила она.