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22 декабря, 14:20

Десант Дедов Морозов и Снегурочек поздравил пациентов детской больницы в Москве

В Москве десант Дедов Морозов и Снегурочек спустился с крыши Российской детской клинической больницы (РДКБ) и поздравил с наступающим Новым годом маленьких пациентов через окна. В роли бородатых волшебников и их внучек выступили столичные спасатели.

Десант Дедов Морозов и Снегурочек поздравил пациентов детской больницы в Москве. Видео © Life.ru

«В РДБК госпитализированы дети. Их более тысячи из всех 89 регионов нашей огромной страны. Если так случилось, что они предновогодние дни проводят в больнице, это не отменяет новогодних чудес и новогодних подарков», — отметила директор медучреждения Елена Петряйкина.

После поздравлений детей отправили на запланированную праздничную программу вместе с родителями. Волонтёры подготовили для малышей спектакль «Новогодняя тайна Эльзы» и другие увлекательные активности.

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Life.ru

Мария Любицкая
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