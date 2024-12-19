Российские родители рассказали, как поддерживают веру в Деда Мороза у детей

Большинство российских родителей (74%) делают всё возможное, чтобы их дети как можно дольше верили в Деда Мороза. 92% мам и пап пишут со своими малышами письма главному зимнему волшебнику. Их отправляют разными способами: 32% кладут в специальные ящики, ещё 31% в морозилку, остальные «уносят» письма на почту или прячут под подушку, пишет RT.

Также известно, что 32% родителей стараются нанять профессионального Деда Мороза, чтобы тот вручил подарки детям на Новый год. 49% кладут их к ёлке под утро, пока ещё дети спят. На полу и на окне имитируют следы прихода дедушки.

На подарки детям опрошенные в среднем тратят 5-10 тысяч рублей. Чаще всего дарят игрушки, конструкторы, настольные игры.