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19 декабря, 15:02

Российские родители рассказали, как поддерживают веру в Деда Мороза у детей

Более 70% родителей в РФ делают всё, чтобы дети верили в Деда Мороза

Большинство российских родителей (74%) делают всё возможное, чтобы их дети как можно дольше верили в Деда Мороза. 92% мам и пап пишут со своими малышами письма главному зимнему волшебнику. Их отправляют разными способами: 32% кладут в специальные ящики, ещё 31% в морозилку, остальные «уносят» письма на почту или прячут под подушку, пишет RT.

Также известно, что 32% родителей стараются нанять профессионального Деда Мороза, чтобы тот вручил подарки детям на Новый год. 49% кладут их к ёлке под утро, пока ещё дети спят. На полу и на окне имитируют следы прихода дедушки.

Главный Дед Мороз Москвы заявил, что 2025 год будет удачным
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На подарки детям опрошенные в среднем тратят 5-10 тысяч рублей. Чаще всего дарят игрушки, конструкторы, настольные игры.

Ранее российский Дед Мороз раскрыл, что просят у него взрослые. Многие желания выходят за рамки традиционных. Одна из наиболее частых просьб — помочь закрыть ипотеку. Также россияне просят новую работу и скидки на строительные материалы.

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VK / Российский Дед Мороз

Алёна Зиновьева
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