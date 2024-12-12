Главный Дед Мороз Москвы заявил, что 2025 год будет удачным

Главный Дед Мороз Москвы, резидент усадьбы в столичном парке «Кузьминки», выразил уверенность в успешном будущем нашей страны в наступающем 2025 году. В ходе пресс-конференции в ТАСС зимний волшебник подчеркнул, что единство российского народа — это основа для достижения любых целей.

«Конечно, он станет удачным, потому что наша многонациональная страна – это одна большая семья, и такая сплочённость обязательно приведёт нас к успеху», — заявил Дед Мороз. Он напомнил, что семейные традиции и совместное празднование Нового года укрепляют единство нации. «Именно так, объединившись всей страной, мы можем достичь любых высот, нас обязательно ждёт удача», — заверил он.

Особое внимание Дед Мороз уделил предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, эта историческая дата является ярким примером единства и силы российского народа. «Эта великая историческая дата лучше всего показывает единство нашего народа, мы победили тогда, обязательно победим и сейчас», — пояснил зимний волшебник.

Говоря о своей повседневной работе, Дед Мороз поделился, что ежедневно получает тысячи писем от людей всех возрастов. «Читаем всю корреспонденцию, что приходит на моё имя, несмотря на возраст адресатов, ведь каждый человек в душе всё равно остаётся ребёнком, пусть и просьбы у взрослых, конечно, сложнее», — признался он.

Повелитель зимы рассказал, что письма к нему содержат самые разные просьбы: от помощи в решении бытовых проблем до более глобальных вопросов. «Отвечаем всем, кто оставляет свой обратный адрес, и всем посылаем лучи добра, света и удачи в делах», — отметил Дед Мороз.

Так, главный Дед Мороз Москвы не только дарит радость детям в новогоднюю ночь, но и служит символом единства и надежды для всей страны. Его слова о важности семейных ценностей и сплочённости народа особенно актуальны в преддверии Нового года и юбилейной даты — 80-летия Победы.