Всероссийский Дед Мороз побывал во Франции, где посетил новогодние мероприятия в Русском доме в Париже. Их посетили свыше 200 детей.

«Также вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой Дед Мороз объявил акцию „Ёлка желаний“ для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России. Ну и по традиции, зимний волшебник прогулялся у Эйфелевой башни и у здания Российского духовно-культурного православного центра», — говорится в сообщении новогоднего волшебника.

Как ранее сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, новогоднее турне Деда Мороза за границу будет продолжаться до 26 декабря. Мероприятие организовано правительством в рамках международного гуманитарного сотрудничества при поддержке Министерства иностранных дел России и Россотрудничества. Праздничные события пройдут в российских посольствах, Русских домах и школах за рубежом.

В ходе своего международного турне Дед Мороз успел побывать в Китае и Италии. После Франции он продолжит путешествие в Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Беларусь.

Программа поездки Деда Мороза включает не только традиционные новогодние представления, но и социальные инициативы, такие как акция «Ёлка желаний». В рамках проекта русские дети с инвалидностью из разных уголков страны озвучивают свои заветные желания, которые могут исполнить добровольцы.

Ожидается, что в ходе турне Дед Мороз посетит не только крупные города Европы, но и другие страны, с которыми Россия поддерживает тесные культурные и гуманитарные связи. События, подобные этому, показывают, насколько важным является сохранение и развитие русской культуры за пределами родины, а также укрепление международных отношений через благотворительные инициативы.