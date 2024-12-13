Главный Дед Мороз Москвы раскрыл, что просят у него взрослые

В преддверии Нового года москвичи обращаются к Деду Морозу с просьбами, которые выходят за рамки традиционных желаний. На пресс-конференции в парке «Кузьминки» главный Дед Мороз Москвы рассказал о необычных запросах, поступающих от взрослых жителей столицы, сообщает ТАСС.

Ежедневно сказочный персонаж получает тысячи писем, в которых взрослые просят помощи в решении сложных жизненных ситуаций. Среди наиболее частых просьб — закрытие ипотечных кредитов, поиск новой работы и даже получение скидок на строительные материалы. Дед Мороз старается отвечать всем обратившимся, отправляя им лучи добра и удачи в делах.

Интересно, что подобные просьбы отражают актуальные проблемы, с которыми сталкиваются многие россияне. Согласно анонимному опросу, проведённому платформой Bankiros, большинство россиян надеются на отмену западных санкций, повышение уровня доходов и укрепление рубля — некоторые даже мечтают о курсе доллара по 30 рублей. В то же время находятся и те, кто желает доллар по 150 рублей, снижения розничных цен и «пощады» в условиях экономической нестабильности.

Дед Мороз уверяет, что наступающий 2025 год станет удачным для всех россиян. Однако его ответы не ограничиваются только обещаниями: он подчёркивает важность веры в лучшее и призывает людей не терять надежду на позитивные изменения.

Обращения к Деду Морозу становятся своеобразным отражением социальных и экономических реалий, с которыми сталкиваются жители России. В условиях нестабильности и неопределённости они ищут поддержку и надежду на лучшее будущее, обращаясь к символу новогоднего чуда.