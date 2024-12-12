Волшебник специального назначения: Найден костюм Деда Мороза «по-донбасски»

Добро должно быть с кулаками — а точнее, с бронежилетом. В этом убедились дончане, которые увидели на витрине местного военторга костюм Деда Мороза в бронежилете.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе, в костюме предусмотрено всё: борода, как балаклава, скрывает лицо волшебника, а бронежилет защищает его доброе сердце. Местные шутят, что такой Дед Мороз будет уместен где угодно: и на фронте — бойцов поздравлять, и на корпоративе — коллег удивлять.