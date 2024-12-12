Волшебник специального назначения: Найден костюм Деда Мороза «по-донбасски»
В Донецке военторг выставил на витрину костюм Деда Мороза в бронежилете
В ДНР заметили Деда Мороза в бронежилете. Обложка © Telegram / mash_donbass
Добро должно быть с кулаками — а точнее, с бронежилетом. В этом убедились дончане, которые увидели на витрине местного военторга костюм Деда Мороза в бронежилете.
Как сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе, в костюме предусмотрено всё: борода, как балаклава, скрывает лицо волшебника, а бронежилет защищает его доброе сердце. Местные шутят, что такой Дед Мороз будет уместен где угодно: и на фронте — бойцов поздравлять, и на корпоративе — коллег удивлять.
Ранее россиянам рассказали, сколько будет стоить вызов Деда Мороза на дом в Москве. Оказалось, что в столице новогоднее чудо нужно планировать заранее, так как в канун семейного праздника ценники могут резко взлететь вверх.