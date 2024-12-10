В России хотят запретить наряжаться в костюмы зарубежных персонажей на утренники

В России разгорелись новые общественные дебаты, на этот раз связанные с новогодними праздниками и детскими утренниками. Общественница Элина Жгутова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить детям приходить на новогодние ёлки в костюмах зарубежных героев, таких как Микки Маус и Человек-паук. Об этом пишет «Абзац».

В своём обращении Жгутова подчеркнула необходимость усиления роли русской культуры и традиций в воспитании подрастающего поколения. Она предложила ввести обязательный дресс-код для детей на новогодних мероприятиях, отдавая предпочтение традиционным русским персонажам: Деду Морозу, Снегурочке, зайчатам, медвежатам и снежинкам.

«Общественные советы при школах должны быть проинформированы о необходимости обязательного и приоритетного присутствия на новогодних и рождественских мероприятиях символов русской идентичности», — говорится в обращении общественницы.

Предложение Жгутовой вызвало бурную реакцию в обществе. Одни поддерживают инициативу, считая её важным шагом для сохранения национальных традиций и защиты детей от негативного влияния западной культуры. Другие же считают такой подход излишним и ограничивающим детскую фантазию.

Критики инициативы отмечают, что запрет на костюмы зарубежных героев может привести к ограничению творческой свободы детей и их родителей. Кроме того, они подчёркивают, что новогодние праздники — это время радости и веселья, и не стоит навязывать детям какие-либо ограничения.

Эксперты в области образования и психологии отмечают, что вопрос о дресс-коде на детских утренниках является более сложным, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, важно поддерживать и развивать национальные традиции. С другой же, нельзя забывать о том, что дети живут в глобальном мире и знакомство с другими культурами обогащает их кругозор.

На данный момент Министерство просвещения России не дало официального комментария по поводу инициативы Элины Жгутовой. Однако, учитывая актуальность темы и широкий общественный резонанс, можно ожидать, что ведомство в ближайшее время выступит с официальным заявлением.