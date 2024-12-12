Новогоднее волшебство в Москве: сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку

В преддверии Нового года многие родители задумываются о том, как подарить своим детям незабываемое праздничное настроение. Один из популярных способов — пригласить Деда Мороза и Снегурочку домой. В 2024–2025 году в Москве услуги новогодних персонажей предлагают разнообразные агентства, и цены на них варьируются в зависимости от даты и программы, сообщает kp.ru.

Если планировать праздник заранее, то до середины декабря можно сэкономить до 15% от стоимости. Так, агентство «Морешоу» предлагает базовую программу от 5000 рублей. Однако чем ближе к Новому году, тем выше цены. Например, 31 декабря стоимость визита может достигать 15 000 рублей.

Агентство Everdis предлагает несколько образов Деда Мороза и Снегурочки. Цена начинается от 10 000 рублей и зависит от даты. Здесь акцентируют внимание на том, чтобы дети поверили в чудо: «Если поверил ребёнок, то работа выполнена на отлично».

Наиболее востребованная классическая новогодняя программа рассчитана на детей от 2 до 12 лет. Агентство «Морозко» предлагает выбор продолжительности выступления: от 30 минут до двух часов. За это время Дед Мороз и Снегурочка проведут весёлые игры, конкурсы и загадки, вручат подарки и устроят фотосессию. Стоимость такого праздника варьируется от 4900 до 15 900 рублей.

Для тех, кто ищет что-то необычное, агентство Sirius предлагает программы с живыми змеями, так как 2025 год — Год Змеи по Восточному календарю. Стоимость начинается от 7000 рублей за 45-минутное шоу. Агентство «Русские традиции» предлагает праздник с катанием на оленях, новогодними мастер-классами и даже новогодним VR-турниром. Цены на такие программы начинаются от 15 000 рублей.

Для тех, кто хочет сделать праздник по-настоящему особенным, существуют VIP-поздравления. В агентстве «Русская зима» можно выбрать костюмы для актёров и добавить дополнительные шоу, такие как диодное или бумажное. Стоимость 10-минутного поздравления варьируется от 5500 до 13 200 рублей, а 30-минутного — от 6500 до 14 700 рублей. Дополнительные услуги обойдутся от 18 000 до 25 000 рублей.