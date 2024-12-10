«Работаем Дедами Морозами»: Депутаты исполнят мечты детей в рамках акции «Ëлка желаний»

Депутаты Госдумы приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Ëлка желаний». Парламентарии выбрали шарики-открытки с новогодними мечтами детей. В акции участвуют, в частности, ребята из новых регионов.

Депутаты Госдумы приняли участие в акции «Ёлка желаний». Видео © Life.ru

«Ëлка желаний» — это такая акция, когда все депутаты работают в качестве Дедов Морозов и исполняют желания наших ребят», — отметил председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов на открытии мероприятия.

Самому Картаполову достались с праздничной ёлки пожелание восьмилетней Вероники из Луганска, которая попросила игровой набор «Конный турнир». А руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов снял с ёлки три открытки. Парламентарий исполнит мечты десятилетнего Богдана и 13-летней Арины из ДНР, а также семилетней Лены из Курской области, которые попросили подарить им футбольные бутсы, цифровое пианино и умную колонку. Также среди тех, чьи мечты будут осуществлять депутаты, — Полина из Белгородской области, попросившая палатку.