Снегурочка, посох и красный наряд: Россияне собрали полный образ Деда Мороза

Настоящий Дед Мороз должен иметь красное одеяние, а также брать с собой на праздненство мешок с подарками и посох. Идеальным же спутником дедушки, по мнению россиян, выступает Снегурочка.

Такие результаты опроса шеринг-сервиса текстиля и ковров для бизнеса Lindaily оказались в распоряжении Life.ru. Красный цвет для костюма символа Нового года выиграл с большим преимуществом — 72%. Следом расположились синий (19%) и белый (9%). А вот соткана шуба волшебника должна быть из морозных узоров и вьюги. Этот вариант выбрали сразу 60% опрошенных. 24% выбирают натуральный мех и золотошвейную вышивку, 9% считают, что современному Деду Морозу больше подходит пуховик с капюшоном, а 7% — что лучше всего будет смотреться шуба из современных материалов.

Дедушка также должен обладать обязательными атрибутами. В частности, мешком для подарков (29%), волшебным посохом (24%), списком хороших и плохих детей (3%), а также самоходными санями (2%). А всё сразу выбрали 42% опрошенных.

Идеальным спутником Деда Мороза россияне считают Снегурочку (76%). Среди других помощников фигурируют олени (11%) и снеговик (8%). Зайчиков выбрали всего 4% участников опроса.