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9 декабря, 04:00

Узнает сам в школе: Психолог посоветовала не спешить рассказывать детям правду о Деде Морозе

Психолог Дугенцова: Вера в Деда Мороза до 7 лет — это совершенно нормально

Дед Мороз с девочкой. Обложка © freepik / gpointstudio

Дед Мороз с девочкой. Обложка © freepik / gpointstudio

Для детей вера в Деда Мороза — это важная часть зимних праздников, но всегда наступает момент, когда они узнают, кто на самом деле приносит подарки. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru объяснила, когда и как рассказать ребёнку правду о новогоднем старце.

По словам специалиста, вера в Деда Мороза до 7 лет — это совершенно нормально. Однако с наступлением школьного возраста дети начинают задавать больше вопросов, и часто через общение с одноклассниками они самостоятельно приходят к правде. Когда ребёнок всё-таки узнаёт, что Деда Мороза нет, важно с ним это открыто обсудить.

Садитесь и разделяете с ребёнком это состояние. Говорите: «Да, тебе обидно, что так произошло. Давай с тобой разберёмся. Хотелось поддержать тебя, хотелось, чтобы было волшебство в твоей жизни. Волшебство действительно существует в твоей жизни, в жизни любого человека в виде исполнения желаний, но немножечко по-другому, нежели это делает Дед Мороз».

Дарья Дугенцова

Детский психолог

Садитесь и разделяете с ребёнком это состояние. Говорите: «Да, тебе обидно, что так произошло. Давай с тобой разберёмся. Хотелось поддержать тебя, хотелось, чтобы было волшебство в твоей жизни. Волшебство действительно существует в твоей жизни, в жизни любого человека в виде исполнения желаний, но немножечко по-другому, нежели это делает Дед Мороз».
Садитесь и разделяете с ребёнком это состояние. Говорите: «Да, тебе обидно, что так произошло. Давай с тобой разберёмся. Хотелось поддержать тебя, хотелось, чтобы было волшебство в твоей жизни. Волшебство действительно существует в твоей жизни, в жизни любого человека в виде исполнения желаний, но немножечко по-другому, нежели это делает Дед Мороз».

Важным аспектом является поддержание доверительных отношений с ребёнком и откровенный разговор. Главное — показать, что волшебство не исчезает, а просто принимает другую форму, которую он теперь может разделить вместе с родителями.

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Ранее психолог назвал пять признаков, что ребёнок столкнулся с буллингом в школе. По его словам, явным маркером этого является резкая смена поведения. Он становится более замкнутым, малообщительным, часто запирается в комнате и не интересуется даже тем, что ему раньше приносило удовольствие.

Ольга Годуненко
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