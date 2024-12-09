Узнает сам в школе: Психолог посоветовала не спешить рассказывать детям правду о Деде Морозе

Для детей вера в Деда Мороза — это важная часть зимних праздников, но всегда наступает момент, когда они узнают, кто на самом деле приносит подарки. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru объяснила, когда и как рассказать ребёнку правду о новогоднем старце.

По словам специалиста, вера в Деда Мороза до 7 лет — это совершенно нормально. Однако с наступлением школьного возраста дети начинают задавать больше вопросов, и часто через общение с одноклассниками они самостоятельно приходят к правде. Когда ребёнок всё-таки узнаёт, что Деда Мороза нет, важно с ним это открыто обсудить.

Садитесь и разделяете с ребёнком это состояние. Говорите: «Да, тебе обидно, что так произошло. Давай с тобой разберёмся. Хотелось поддержать тебя, хотелось, чтобы было волшебство в твоей жизни. Волшебство действительно существует в твоей жизни, в жизни любого человека в виде исполнения желаний, но немножечко по-другому, нежели это делает Дед Мороз». Дарья Дугенцова Детский психолог

Важным аспектом является поддержание доверительных отношений с ребёнком и откровенный разговор. Главное — показать, что волшебство не исчезает, а просто принимает другую форму, которую он теперь может разделить вместе с родителями.