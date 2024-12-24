Главный Дед Мороз рассказал Life.ru о битве с выгоранием и думах о преемнике

Главный Дед Мороз страны заявил, что не испытывает проблем с выгоранием благодаря детишкам и жизненной энергии, которую они излучают, находясь рядом с ним. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Life.ru.

Дед Мороз не испытывает выгорания. Видео © Life.ru

«Да у меня такого никогда не бывает! Я вспомню, как ко мне приезжали замечательные ребятишки, у которых глазки искорками светятся, лица улыбками озаряются и настроение у меня сразу же хорошее», — сказал волшебник из Великого Устюга.

Оказалось, что Дед Мороз также понятия не имеет, что такое пенсия. Соответственно, и планов никаких у него на неё нет. Дедушка заявил, что чувствует себя замечательно и без всяких там пенсионных начислений. Отвечая на вопрос о преемнике, волшебник заявил, что ему таковой пока не требуется, поскольку у него есть множество помощников Дедов Морозов по всей стране.

«В преддверии Нового года я наделил своей волшебной силой множество помощников. Это те Деды Морозы, которых вы видите в своих уголках (страны). Они помогают мне дарить людям радость и хорошее настроение. Так что, пусть делают этот мир лучше и добрее», — пояснил Дедушка Мороз.