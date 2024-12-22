На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для США на фоне ситуации в Сирии

«Знакомая головоломка» вновь настигла США и европейские страны на фоне ситуации в Сирии. Власти одолевают сомнения— стоит ли сотрудничать с исламистами, которых на Западе считают террористами, или уступить данную возможность иным странам и не портить репутацию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее подобная ситуация уже случалась с США во время прихода в Афганистане к власти Талибана*, отмечается в материале. Подобное также происходило и в других странах, где руководство оказывалось в руках сил, не соблюдавших права человека. Что же касается сирийского вопроса, американские и европейские дипломаты уже предприняли первые шаги по разрешению возникшей дилеммы — на Западе решили осторожничать и не снимать пока санкции с группировки ХТШ*. В первую очередь они хотят увидеть, что новые власти взяли на себя обязательства.

Однако промедление, как заметили авторы WSJ, пугает Запад не меньше, ведь за это время другие страны также параллельно налаживают связи с группировкой в Сирии — например, Россия и Иран.

«Западные государства быстро приходят к выводу, что им необходимо взаимодействовать с ХТШ*, несмотря на её внесение в список террористических организаций» — сказал газете Жюльен Барнс-Дейси, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям.

Напомним, ранее контакты с ХТШ* установила Россия. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, представители российского посольства встречались с политкомитетом организации, который работает в одном из отелей Дамаска.