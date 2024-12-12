МИД: Россия наладила контакты с политкомитетом ХТШ*

Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

По его словам, политкомитет, работает сейчас в одном из отелей Дамаска.

«Там они встречаются с представителями дипкорпуса, и представители нашего посольства с ними встречались, обсуждают вопросы, прежде всего обеспечения безопасности нашей дипломатической миссии, российских граждан, которые на территории Сирии сегодня, — приводит его слова ТАСС.

Богданов добавил, что контакты идут в конструктивном ключе и российская сторона надеется, что «Хайат Тахрир аш-Шам»* выполнит все взятые на себя обязательства.