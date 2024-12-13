Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 00:37

Министр обороны Британии Хили не исключил переговоров с ХТШ* в Сирии

Лондон может вести переговоры с сирийской организацией «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), несмотря на то, что она находится в списке запрещённых. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

«Нахождение организации в этом списке не мешает вести диалог со всеми сторонами», — сказал Хили после заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Интерес Британии заключается в том, чтобы ХТШ* выполняли обещания защищать права всех людей и групп, уважать международное право и не допустить превращения Сирии в плацдарм для новой террористической угрозы.

В Сирии все государственные дела были переданы переходному правительству
В Сирии все государственные дела были переданы переходному правительству

Контакты с ХТШ* установила и Россия. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, представители российского посольства встречались с политкомитетом организации, который работает в одном из отелей Дамаска.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Обложка ©

Unsplash / Paul Buffington

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Великобритания
  • Сирия
  • Ситуация в Сирии
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar