Министр обороны Британии Хили не исключил переговоров с ХТШ* в Сирии

Лондон может вести переговоры с сирийской организацией «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), несмотря на то, что она находится в списке запрещённых. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

«Нахождение организации в этом списке не мешает вести диалог со всеми сторонами», — сказал Хили после заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Интерес Британии заключается в том, чтобы ХТШ* выполняли обещания защищать права всех людей и групп, уважать международное право и не допустить превращения Сирии в плацдарм для новой террористической угрозы.

Контакты с ХТШ* установила и Россия. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, представители российского посольства встречались с политкомитетом организации, который работает в одном из отелей Дамаска.