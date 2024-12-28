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28 декабря, 01:58

На севере Газы не осталось крупных больниц после авиаудара со стороны Израиля

ВОЗ: Последняя крупная больница на севере Газы закрылась после удара ЦАХАЛ

Единственная уцелевшая крупная больница на севере сектора Газа «Камаль Адван» прекратила свою работу после авианалёта со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 декабря. Об этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила на платформе X.

«Рейд этим утром [27 декабря] на больницу «Камаль Адван» вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя», — говорится в заявлении ВОЗ.

По информации организации, внутри медицинского центра остаются порядка 60 сотрудников и 25 пациентов, многие из которых находятся в тяжёлом состоянии. Среди них есть люди, подключённые к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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Тем временем хуситы сообщили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Представитель йеменского движения подтвердил, что боеголовка достигла цели, приведя к жертвам и остановке работы воздушной гавани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Анатолий Цейко
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