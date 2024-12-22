«Хватит двойных стандартов»: Израиль жёстко ответил папе римскому после убийства детей в Газе

МИД Израиля отреагировал на слова папы римского Франциска, который назвал жестокими недавние удары ЦАХАЛ по сектору Газа, убившие семерых детей. Еврейские дипломаты упрекнули понтифика в двойных стандартах и напомнили ему о бесчинствах ХАМАС.

«Жестокость — это когда террористы прячутся за детьми, пытаясь убить израильских детей, жестокость — это когда террористы удерживают 100 заложников в течение 442 дней. <…> Хватит двойных стандартов», — цитирует МИД французское издание Le Figaro.