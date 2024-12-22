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22 декабря, 01:11

«Хватит двойных стандартов»: Израиль жёстко ответил папе римскому после убийства детей в Газе

МИД Израиля призвал папу римского избегать двойных стандартов в вопросах Газы

МИД Израиля отреагировал на слова папы римского Франциска, который назвал жестокими недавние удары ЦАХАЛ по сектору Газа, убившие семерых детей. Еврейские дипломаты упрекнули понтифика в двойных стандартах и напомнили ему о бесчинствах ХАМАС.

«Жестокость — это когда террористы прячутся за детьми, пытаясь убить израильских детей, жестокость — это когда террористы удерживают 100 заложников в течение 442 дней. <…> Хватит двойных стандартов», — цитирует МИД французское издание Le Figaro.

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А ранее с осуждением Израиля за интенсивные бомбардировки Газы выступил и российский лидер Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Москва также против захвата еврейским государством любых принадлежащих Сирии земель, и эта позиция не поменяется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AM113

Тимур Хингеев
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