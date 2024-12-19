Путин осудил Израиль за интенсивные бомбардировки Газы и покушение на земли Сирии
Путин: Россия осуждает все действия Израиля в отношении Газы
Продолжающиеся много месяцев бомбёжки сектора Газа со стороны Израиля достойны лишь осуждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.
«Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. Мы неоднократно это делали на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности ООН», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что Россия также осуждает захват Израилем любых принадлежащих Сирии земель, эта позиция не поменяется.
«Россия осуждает захват любых сирийских территорий, это очевидно. Наша позиция не подлежит здесь никакой корректировке», — отметил Путин, комментируя ситуацию вокруг захвата Израилем Голанских высот.
Путин и ранее осуждал удары Израиля по гражданским в Газе. Одна из атак произошла утром 20 октября, когда ВВС Израиля в течение суток нанесли около 175 ударов по сектору Газа и Ливану под предлогом нахождения там объектов ХАМАС и «Хезболлы». Тогда же в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия к северу от Газы погибли не менее 73 человек.
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