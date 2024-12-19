Путин осудил Израиль за интенсивные бомбардировки Газы и покушение на земли Сирии

Продолжающиеся много месяцев бомбёжки сектора Газа со стороны Израиля достойны лишь осуждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. Мы неоднократно это делали на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности ООН», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия также осуждает захват Израилем любых принадлежащих Сирии земель, эта позиция не поменяется.