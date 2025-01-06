ХАМАС освободит 34 израильских заложника в обмен на прекращение бомбёжек Газы

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника, взятых в плен 7 октября 2023 года, в рамках первого этапа сделки с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Asharq со ссылкой на источник в группировке.

Уточняется, что список заложников составила израильская сторона. ХАМАС согласовало его в ходе последнего раунда переговоров. В частности, Израиль настаивает на освобождении детей, женщин и больных, которые удерживаются в Газе. Радикалы готовы выполнить поставленные условия в течение недели. Им требуется время, чтобы выяснить, живы ли конкретные люди.