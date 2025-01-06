ХАМАС освободит 34 израильских заложника в обмен на прекращение бомбёжек Газы
Asharq: ХАМАС согласилось освободить 34 заложника в рамках сделки с Израилем
Удерживаемые в плену ХАМАС Emily Damari и Romi Gonen. Фото © Timesofisrael.com
Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника, взятых в плен 7 октября 2023 года, в рамках первого этапа сделки с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Asharq со ссылкой на источник в группировке.
Уточняется, что список заложников составила израильская сторона. ХАМАС согласовало его в ходе последнего раунда переговоров. В частности, Израиль настаивает на освобождении детей, женщин и больных, которые удерживаются в Газе. Радикалы готовы выполнить поставленные условия в течение недели. Им требуется время, чтобы выяснить, живы ли конкретные люди.
В составленный Израилем и одобренный ХАМАС список заложников на данный момент входят годовалый младенец Kfir Bibas и Ariel Bibas пяти лет, Shlomo Mansur (86 лет) и Oded Lifshitz (84 года), 24-летняя Romi Gonen и 28-летняя Emily Damari. Среди удерживаемых в Газе также находятся Arbel Yehud, Doron Steinbrecher, Ariel Bibas, Shiri Silberman Bibas, Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Danielle Gilboa, Naama Levy, Ohad Ben-Ami, Gad Moshe Moses, Keith Siegel, Ofer Calderon, Eli Sharabi, Itzhak Elgaret, Ohad Yahalomi, Youssef Ziyadne, Tsachi Idan, Hisham Al Sayed, Yarden Bibas, Sagui Dekel-Chen, Iair Horn, Omer Wenkert, Alexander Troufanov, Eliya Cohen, Or Levy, Avera Mengistu, Tal Shoham, Omer Shem-Tov.
Израиль и ХАМАС уже 1,5 года не могут договориться об обмене палестинских женщин и детей на израильских заложников. Ранее стороны подтвердили проведение новых переговоров о прекращении огня в Газе. Президент России Владимир Путин осудил Израиль за интенсивные бомбардировки Газы и покушение на земли Сирии. В то же время избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС историческим наказанием, если заложников не отпустят.