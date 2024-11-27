Байден пообещал в ближайшие дни попробовать добиться перемирия в Газе

США и Израиль при поддержке нескольких партнёров планируют в ближайшие дни предпринять новые усилия для достижения перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил президент США Джо Байден, который последние месяцы находится у власти.

«В ближайшие дни США сделают еще одну попытку совместно с Турцией, Египтом, Катаром и Израилем добиться перемирия в Газе и освобождения заложников», — написал он в социальной сети X.

Байден подчеркнул, что Вашингтон стремится «положить конец войне», устранив радикальное движение ХАМАС от власти в палестинском анклаве. При этом помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил в интервью агентству Reuters, что Байден начнет работу над прекращением огня уже в среду.