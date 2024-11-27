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27 ноября, 14:31

Байден пообещал в ближайшие дни попробовать добиться перемирия в Газе

США и Израиль при поддержке нескольких партнёров планируют в ближайшие дни предпринять новые усилия для достижения перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил президент США Джо Байден, который последние месяцы находится у власти.

«В ближайшие дни США сделают еще одну попытку совместно с Турцией, Египтом, Катаром и Израилем добиться перемирия в Газе и освобождения заложников», — написал он в социальной сети X.

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Байден подчеркнул, что Вашингтон стремится «положить конец войне», устранив радикальное движение ХАМАС от власти в палестинском анклаве. При этом помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил в интервью агентству Reuters, что Байден начнет работу над прекращением огня уже в среду.

Напомним, что на днях Байден нагрубил журналистке из-за вопроса об Израиле и Ливане и предложил ей уволиться.

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Между Израилем и Ливаном наступило перемирие
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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