«Не следует заниматься репортажами»: Байден нагрубил журналистке из-за вопроса об Израиле и Ливане

Президент США Джо Байден раскритиковал журналистку, которая задала ему вопрос о сделке между Израилем и Ливаном. Глава Штатов не стал отвечать прессе после объявления о договорённостях, но не доходя до дверей Белого дома остановился и всё же обратился к публике.

Когда одна из журналисток поинтересовалась, чем текущая ситуация отличается от предыдущих, Байден резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это совершенно разные вещи».