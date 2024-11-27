«Не следует заниматься репортажами»: Байден нагрубил журналистке из-за вопроса об Израиле и Ливане
Байден посоветовал журналистке уволиться после вопроса о сделке Израиля и Ливана
Президент США Джо Байден раскритиковал журналистку, которая задала ему вопрос о сделке между Израилем и Ливаном. Глава Штатов не стал отвечать прессе после объявления о договорённостях, но не доходя до дверей Белого дома остановился и всё же обратился к публике.
Когда одна из журналисток поинтересовалась, чем текущая ситуация отличается от предыдущих, Байден резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это совершенно разные вещи».
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Байден проявляет раздражение по поводу вопросов прессы. Две недели назад, перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, он грубо ответил репортёру. «Как вы думаете, можете ли вы удариться затылком об камеру, что позади вас?» — съязвил Байден в ответ на вопрос о том, сможет ли он достичь сделки по обмену заложниками до истечения его полномочий на посту президента Штатов.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что уходящая в закат администрация пока ещё действующего президента страны Джо Байдена может до предела накалить обстановку до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Основной целью такой безалаберной политики в США видят осложнение обстановки для новой администрации и сужение пространства для манёвров Трампа. Напомним, в США решили изменить инструкции для Киева по выбору целей для ракет ATACMS. Детали изменений раскрывать отказались, однако всё это указывает на то, что даже обновлённая российская ядерная доктрина не смогла отрезвить туманные умы в Белом доме.
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