Конгрессмены попросили Байдена совершить одно доброе дело напоследок

Американские конгрессмены, демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Мэсси, выступили за помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Они отметили, что признание вины Ассанжа в рамках сделки с прокурорами создает опасный прецедент для преследования журналистов и осведомителей за шпионаж. Об этом сообщает газета The Guardian.

В письме к президенту США Джо Байдену они заявили, что помилование станет мощным сигналом в защиту демократии и свободы слова. Законодатели подчеркнули, что существует серьезная обеспокоенность по поводу использования статьи 793 Закона о шпионаже против журналистов и новостных организаций, особенно тех, кто освещает вопросы национальной безопасности.

Напомним, что Джулиан Ассанж с 2019 года находился в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. Преследование его со стороны США началось около 14 лет назад, когда основатель WikiLeaks обнародовал информацию о действиях американской армии в Афганистане и Ираке, а также условия содержания заключенных в тюрьме Гуантанамо. В США ему угрожало до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года суд в Лондоне вынес решение в пользу журналиста, разрешив ему оспорить экстрадицию в США. В июне суд освободил Ассанжа под залог, после чего он покинул Великобританию.