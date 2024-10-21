Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку сына. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что российский президент стал первым мировым лидером, который встал на защиту Ассанжа в 2012 году.

Шиптон рассказал, что в то время в адрес его сына звучали множество порочащих обвинений, и Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина. Он подчеркнул свою симпатию к российскому президенту за эту позицию.