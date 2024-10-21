Отец основателя WikiLeaks Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку сына. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что российский президент стал первым мировым лидером, который встал на защиту Ассанжа в 2012 году.
Шиптон рассказал, что в то время в адрес его сына звучали множество порочащих обвинений, и Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина. Он подчеркнул свою симпатию к российскому президенту за эту позицию.
Напомним, Джулиан Ассанж с 2019 года содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. США начали преследовать его около 14 лет назад. Тогда основатель WikiLeaks обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. А в июне суд выпустил его под залог, после чего Ассанж покинул Британию.
Life.ru