Отец Ассанжа рассказал о цели визита в Москву

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и общественный деятель Джон Шиптон назвал причины своего визита в российскую столицу. Его слова передаёт RT.

«Я надеюсь протянуть руку дружбы русским людям, потому что только через мир мы сможем жить хоть в какой-то гармонии, без постоянного страха ядерного оружия», — сказал отец «певца правды».