Отец Ассанжа рассказал о цели визита в Москву
Правозащитница Мира Тэрада и отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон. Обложка © Telegram / Мира о мире
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и общественный деятель Джон Шиптон назвал причины своего визита в российскую столицу. Его слова передаёт RT.
«Я надеюсь протянуть руку дружбы русским людям, потому что только через мир мы сможем жить хоть в какой-то гармонии, без постоянного страха ядерного оружия», — сказал отец «певца правды».
Ранее Life.ru рассказывал, что отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прибыл в Россию, где затем встретился с международной правозащитницей Мирой Тэрадой.
Напомним, что его сына Джулиана Ассанжа арестовали в Беликобритании по запросу США, которые обозлились на него, когда тот опубликовал данные о действиях американских войск в Ираке и Афганистане. Само собой, они не выставляли Штаты в выгодном ракурсе, поэтому в Америке ему грозило тюремное заключение на срок до 175 лет. В мае 2024 суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. В июне он был отпущен под залог, после чего поспешил покинуть Туманный Альбион.