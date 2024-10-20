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20 октября, 09:40

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон приехал в Москву

Отец Ассанжа прибыл в Москву. Обложка © Telegram / Мира о мире

Отец Ассанжа прибыл в Москву. Обложка © Telegram / Мира о мире

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, общественный деятель Джон Шиптон приехал в Москву. Об этом сообщила публицист и международный правозащитник Мира Тэрада.

«Встретила моего дорогого Джона Шиптона — общественного деятеля и отца Джулиана Ассанжа. Добро пожаловать в Россию», — написала она в своём телеграм-канале.

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Напомним, Джулиан Ассанж с 2019 года был заключён в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. В США начали преследование основателя WikiLeaks примерно 14 лет назад, когда он опубликовал информацию о действиях американских войск в Афганистане и Ираке, а также вскрыл подробности условий содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Соединённых Штатах ему грозило до 175 лет тюремного заключения. В мае 2024 года суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. А в июне суд выпустил его под залог, после чего Ассанж покинул Британию.

Александра Мышляева
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