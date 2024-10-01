Ассанж прибыл в здание Совета Европы для дачи показаний о годах в тюрьме
Джулиан Ассанж. Обложка © ТАСС / ЕРА
В Страсбурге начались слушания комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, в рамках которых рассмотрят «непропорционально жёсткое обращение» с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в британской тюрьме Белмарш.
Ассанж уже прибыл к зданию Совета Европы. Здесь собрались его сторонники и журналисты, которых не пустили в помещение на его выступление. Многие присутствовавшие скандировали: «Правда победит» и «Ура, Ассанж!». Послушать речь Ассанжа также приехал экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, который ранее предоставлял политическое убежище опальному журналисту. Однако политика не пустили на само заседание.
Напомним, Джулиан Ассанж с 2019 года содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. США начали преследовать его около 14 лет назад. Тогда основатель WikiLeaks обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. А в июне суд выпустил его под залог, после чего Ассанж покинул Британию.