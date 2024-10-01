Ассанж прибыл в здание Совета Европы для дачи показаний о годах в тюрьме

В Страсбурге начались слушания комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, в рамках которых рассмотрят «непропорционально жёсткое обращение» с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в британской тюрьме Белмарш.

Ассанж уже прибыл к зданию Совета Европы. Здесь собрались его сторонники и журналисты, которых не пустили в помещение на его выступление. Многие присутствовавшие скандировали: «Правда победит» и «Ура, Ассанж!». Послушать речь Ассанжа также приехал экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, который ранее предоставлял политическое убежище опальному журналисту. Однако политика не пустили на само заседание.