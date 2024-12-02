Трамп пригрозил ХАМАС историческим наказанием от США, если заложников не отпустят

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о требовании немедленного освобождения израильских заложников, захваченных ХАМАС в октябре прошлого года. В обращении в своей соцсети он предупредил, что если этого не произойдёт до 20 января 2025 года, то виновные в захвате заложников и весь Ближний Восток столкнутся с наказанием, «которого ещё не знала история США».

Трамп раскритиковал мировое сообщество за бездействие и подчеркнул, что его администрация готова к решительным действиям, чтобы положить конец «бесчеловечным преступлениям против человечности».