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2 декабря, 20:53

Трамп пригрозил ХАМАС историческим наказанием от США, если заложников не отпустят

Трамп призвал ХАМАС освободить заложников до 20 января и пригрозил наказанием

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о требовании немедленного освобождения израильских заложников, захваченных ХАМАС в октябре прошлого года. В обращении в своей соцсети он предупредил, что если этого не произойдёт до 20 января 2025 года, то виновные в захвате заложников и весь Ближний Восток столкнутся с наказанием, «которого ещё не знала история США».

Трамп раскритиковал мировое сообщество за бездействие и подчеркнул, что его администрация готова к решительным действиям, чтобы положить конец «бесчеловечным преступлениям против человечности».

«Пусть эта правда станет напоминанием: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью займу пост президента Соединённых Штатов, то Ближний Восток, а также виновные в этих преступлениях против человечества, столкнутся с последствиями, которые превзойдут все известные наказания в долгой и насыщенной истории Соединённых Штатов Америки», — написал Трамп.

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп резко осудил решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, назвав это вопиющим примером злоупотребления властью и нарушением правосудия. Напомним, 11 июня текущего года стало известно, что Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия, ему могло грозить до 25 лет.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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