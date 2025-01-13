Израиль и ХАМАС получили итоговый вариант соглашения по Газе, пишут СМИ

Катар передал представителям Израиля и членам палестинского радикального движения ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Авторы материала уточнили, что вечером 12 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провёл переговоры с руководителем разведслужбы Израиля «Моссад» Давидом Барнеа и спецпосланником будущего президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Источник газеты отмечает, что на консультациях в Дохе стороны достигли прорыва.