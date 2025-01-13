Новым лидером ХАМАС выбрали брата убитого Израилем Синвара

Новым лидером радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа стал Мухаммед Синвар, занимающий пост главы группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — боевого крыла организации. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Мухаммед Синвар — младший брат погибшего в октябре прошлого года лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

По данным WSJ, Синвар-младший прилагает активные усилия для возрождения группировки, чьи боевые возможности были серьёзно подорваны в результате военной операции Израиля в секторе Газа. Мухаммеду Синвару 49 лет. Он присоединился к ХАМАС в 1991 году. Пережил шесть покушений со стороны Израиля. Израильская разведка считает, что Мухаммед Синвар был одним из вдохновителей нападения ХАМАС на еврейское государства 7 октября 2023 года. За информацию о его местонахождении Тель-Авив объявил награду в 300 тысяч долларов.