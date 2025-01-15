Зеленский анонсировал серию встреч с Трампом после инаугурации

Глава киевского режима уверен, что встретится с Дональдом Трампом после его официального вступления на пост президента США. Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон активно работают над содержанием и форматом предстоящих переговоров.

«Наши команды уже работают над местом и форматом будущей встречи после инаугурации. Там будем проговаривать основные вопросы», — сказал глава киевского режима на совместной пресс-конференции премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.