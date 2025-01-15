Зеленский анонсировал серию встреч с Трампом после инаугурации
Зеленский: Команды Украины и США готовят встречу с Трампом после инаугурации
Глава киевского режима уверен, что встретится с Дональдом Трампом после его официального вступления на пост президента США. Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон активно работают над содержанием и форматом предстоящих переговоров.
«Наши команды уже работают над местом и форматом будущей встречи после инаугурации. Там будем проговаривать основные вопросы», — сказал глава киевского режима на совместной пресс-конференции премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.
Зеленский также объяснил, что встреча будет не одна. Сколько конкретно раз он встретится с Трампом — пока неизвестно. Никакой более подробной информации политик не сообщил.
Республиканец Дональд Трамп данную информацию от главы киевского режима ещё не подтверждал, если вообще будет это делать. На инаугурации, кстати, Зеленского он даже не звал. Зато американец с уверенностью сказал, что хочет побыстрее увидеться с президентом России Владимиром Путиным. Есть вероятность, что переговоры пройдут после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Эксперты уже даже предположили, в каких странах может состояться саммит.
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