В Кремле ответили на вопрос о представителе России на инаугурации Трампа
Ушаков: На инаугурации Трампа 20 января не будет представителей России
На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января не будет представителей России. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал он журналистам.
Также Ушаков отметил, что контактов с администрацией Трампа пока не было.
Обычно на таких мероприятиях страну представляет посол, но новый глава российской дипмиссии в Вашингтоне пока не назначен. В США уже знают, кого Москва хочет назначить послом и приветствуют эту кандидатуру. Одним из претендентов на данную должность назывался директор департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев. Напомним, что бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою дипмиссию 5 октября. Он занимал этот пост с августа 2017 года. 10 октября президент России Владимир Путин официально освободил его от должности своим указом, а 20 декабря наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Инаугурация Трампа состоится 20 января. Ранее СМИ сообщили, что список приглашённых на мероприятие многих заставил вздрогнуть.
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