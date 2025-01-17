В Кремле ответили на вопрос о представителе России на инаугурации Трампа

На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января не будет представителей России. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал он журналистам.

Также Ушаков отметил, что контактов с администрацией Трампа пока не было.