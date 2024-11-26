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26 ноября, 13:21

Ушаков назвал Дарчиева толковым специалистом, но не подтвердил его назначение послом в США

Ушаков: Имя нового посла России в США назовут после согласования с Вашингтоном

Директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев, которого пресса называет основным кандидатом на пост российского посла в США, является высококвалифицированным специалистом. Такую оценку в его адрес озвучил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 26 ноября.

При этом прямо представитель Кремля не подтвердил выдвижение Дарчиева на эту должность.

«Я имел возможность плотно сотрудничать с этим человеком во время своей работы в Вашингтоне. Это очень квалифицированный и умный специалист, отлично разбирающийся в американских делах», — рассказал Ушаков, который и сам был послом России в США с 1998 по 2008 год.

Помощник президента отметил, что имя нового посла России в США будет известно только после согласования кандидатуры с Вашингтоном. Пока же процессы согласования и консультации проходят в закрытом режиме,

«В настоящее время наш кандидат на пост посла в США проходит межведомственное согласование, после чего, если он получит одобрение соответствующих структур и президента, будет направлен запрос на агреман американской стороне», — добавил он.

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Ранее Life.ru писал, что новым послом России в США может стать Александр Дарчиев. Он сменит на этой должности Анатолия Антонова, дипмиссия которого закончилась в октябре 2024 года. Дарчиев работал послом в Канаде с 2014 по 2021 годы и сейчас занимает должность директора департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел.

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Даниил Студнев/ТАСС

Марина Фещенко
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