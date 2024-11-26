Ушаков назвал Дарчиева толковым специалистом, но не подтвердил его назначение послом в США

Директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев, которого пресса называет основным кандидатом на пост российского посла в США, является высококвалифицированным специалистом. Такую оценку в его адрес озвучил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 26 ноября.

При этом прямо представитель Кремля не подтвердил выдвижение Дарчиева на эту должность.

«Я имел возможность плотно сотрудничать с этим человеком во время своей работы в Вашингтоне. Это очень квалифицированный и умный специалист, отлично разбирающийся в американских делах», — рассказал Ушаков, который и сам был послом России в США с 1998 по 2008 год.

Помощник президента отметил, что имя нового посла России в США будет известно только после согласования кандидатуры с Вашингтоном. Пока же процессы согласования и консультации проходят в закрытом режиме,

«В настоящее время наш кандидат на пост посла в США проходит межведомственное согласование, после чего, если он получит одобрение соответствующих структур и президента, будет направлен запрос на агреман американской стороне», — добавил он.