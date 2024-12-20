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20 декабря, 14:18

Анатолий Антонов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Бывший посол России в США Анатолий Антонов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу», — гласит документ.

Напомним, что дипмиссия Анатолия Антонова в США завершилась 5 октября. Эту должность он занял в августе 2017 года после отставки Сергея Кисляка. Антонов уже вернулся из вашингтона в Москву. А 10 октября он официально был освобождён от должности посла России в США указом президента Владимира Путина.

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Обложка ©

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Андрей Бражников
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