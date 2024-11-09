Захарова высказалась о новом после России в США

На должность российского посла в США рассматривается один кандидат, он проходит все этапы оформления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

«Действительно, процесс уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления», — заключила она.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Интерфаксом» отметил, что пока кандидатура не утверждена, хотя речь действительно идёт об одном человеке. Имя нового посла будет озвучено после согласования.