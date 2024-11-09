Захарова высказалась о новом после России в США
Захарова: На пост посла России в США рассматривается один кандидат
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Михаил Киреев
На должность российского посла в США рассматривается один кандидат, он проходит все этапы оформления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».
«Действительно, процесс уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления», — заключила она.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Интерфаксом» отметил, что пока кандидатура не утверждена, хотя речь действительно идёт об одном человеке. Имя нового посла будет озвучено после согласования.
Недавно, 10 октября, Анатолий Антонов официально был освобождён от должности посла России в США. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.