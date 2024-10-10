Путин указом освободил Анатолия Антонова от должности посла России в США
Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Анатолий Антонов официально освобождён от должности посла России в США. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в тексте.
Напомним, что дипмиссия Анатолия Антонова в Вашингтоне завершилась 5 октября. Эту должность дипломат занимал с августа 2017 года, заменив Сергея Кисляка. Антонов уже вернулся в Москву.