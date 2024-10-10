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10 октября, 08:29

Путин указом освободил Анатолия Антонова от должности посла России в США

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Анатолий Антонов официально освобождён от должности посла России в США. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в тексте.

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Напомним, что дипмиссия Анатолия Антонова в Вашингтоне завершилась 5 октября. Эту должность дипломат занимал с августа 2017 года, заменив Сергея Кисляка. Антонов уже вернулся в Москву.

Матвей Константинов
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