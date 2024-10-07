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7 октября, 15:18

Ушаков ответил на вопрос о связи завершения миссии Антонова и выборов в США

Ушаков: Завершение посольской миссии Антонова не связано с выборами в США

Решение о завершении работы Анатолия Антонова послом в США не связано с президентскими выборами, которые пройдут в Штатах в ноябре этого года. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Насколько я понимаю, наш посол работал довольно-таки продолжительный период времени», — сказал Ушаков журналистам, отметив, что Антонов нёс службу в трудный период, когда отношения российской и американской сторон оказались почти на дне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что кандидатура на пост посла России в США не будет зависеть от того, кто в Штатах победит на президентских выборах.

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Напомним, Анатолий Антонов в конце 2016-го был назначен заместителем министра иностранных дел. Послом в США Антонов работал с августа 2017 года, сменив на этом посту Сергея Кисляка. Его дипломатическая миссия закончилась 5 октября, на следующий день он вернулся в Москву.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Александра Мышляева
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