Ушаков ответил на вопрос о связи завершения миссии Антонова и выборов в США

Решение о завершении работы Анатолия Антонова послом в США не связано с президентскими выборами, которые пройдут в Штатах в ноябре этого года. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Насколько я понимаю, наш посол работал довольно-таки продолжительный период времени», — сказал Ушаков журналистам, отметив, что Антонов нёс службу в трудный период, когда отношения российской и американской сторон оказались почти на дне.