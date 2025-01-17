В Китае сообщили о телефонном разговоре Си Цзиньпина с Трампом
«Синьхуа»: Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Трампом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
Подробностей беседы на данный момент не приводится. Американская сторона о разговоре также ещё не сообщала.
Напомним, что в ноябре Дональд Трамп направил приглашение Си Цзиньпину на свою инаугурацию, которая состоится 20 января. Тем временем СМИ отметили, что китайский лидер избрал стратегию сотрудничества с президентом США в стиле Дона Корлеоне. По данным американской прессы, председатель КНР не посетит Штаты, но направит на инаугурацию республиканца высокопрофильного представителя, что является беспрецедентным шагом в отношениях двух стран.
ТАСС / AP