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17 января, 13:55

В Китае сообщили о телефонном разговоре Си Цзиньпина с Трампом

«Синьхуа»: Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Трампом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Подробностей беседы на данный момент не приводится. Американская сторона о разговоре также ещё не сообщала.

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Напомним, что в ноябре Дональд Трамп направил приглашение Си Цзиньпину на свою инаугурацию, которая состоится 20 января. Тем временем СМИ отметили, что китайский лидер избрал стратегию сотрудничества с президентом США в стиле Дона Корлеоне. По данным американской прессы, председатель КНР не посетит Штаты, но направит на инаугурацию республиканца высокопрофильного представителя, что является беспрецедентным шагом в отношениях двух стран.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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