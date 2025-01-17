В Китае сообщили о телефонном разговоре Си Цзиньпина с Трампом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.