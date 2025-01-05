Си Цзиньпин решил вести дела с Трампом в стиле Дона Корлеоне
FT: Си Цзиньпин решил взаимодействовать с Трампом в стиле Дона Корлеоне
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / EA / Артём Иванов
В КНР начали реализовывать ответные меры в отношении Штатов. Стратегию, которую для взаимодействия с избранным американским президентом Дональдом Трампом, предположительно, избрал китайский лидер Си Цзиньпин, сравнивают с деловым подходом Дона Корлеоне (главный герой романа Марио Пьюзо «Крёстный отец»), пишет Financial Times.
Будущий глава США уже обсуждал введение 60%-х пошлин на импортируемые из Поднебесной товары, что в перспективе может привести к «глобальной торговой войне». Профессор Джорджтаунского университета, советник консалтинговой компании The Asia Group и бывший сотрудник Совета национальной безопасности Штатов Эван С. Медейрос в беседе с изданием выразил мнение, что у Китая заготовлены три стратегии в отношении нового хозяина Белого дома и его команды: ответные меры, адаптация и диверсификация.
Профессор полагает, что руководство КНР уже начало реализовывать свой план. Он напомнил, что в конце минувшего года Пекин прекратил поставку в США необходимых для производства микросхем минералов, урезал поставки в страну американских дронов, а также начал антимонопольное расследования в отношении производителя процессоров Nvidia. А начиная с осени 2023 года в Китае действуют программы налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования граждан. То есть, поясняет Медейрос, Си Цзиньпин может в любой момент в одностороннем занизить тарифы импортной продукции из стран, которые не являются партнёрами Вашингтона.
«Пекин считает, что влияние США в странах Глобального юга и Азии снижается, и поддержка такого виденья Китая растёт. Си Цзиньпин уже дал понять, что будет относиться к связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он отказался лично приветствовать Трампа (присутствовать на инаугурации) и нанесёт ответный удар быстро и жёстко, чтобы получить рычаги влияния», — предположил эксперт.
К слову, на днях Министерство коммерции КНР наложило санкции на поставляемую 28 оборонными компаниями США оборонную продукцию. Такие меры в Пекине объяснили стремлением поддержать нацбезопасность Поднебесной. Как на это после инаугурации ответит Дональд Трамп, остаётся лишь догадываться — эксцентричный республиканец умеет удивлять: так, недавно он призвал Канаду и Гренландию вступать в состав США.