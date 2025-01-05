Си Цзиньпин решил вести дела с Трампом в стиле Дона Корлеоне

В КНР начали реализовывать ответные меры в отношении Штатов. Стратегию, которую для взаимодействия с избранным американским президентом Дональдом Трампом, предположительно, избрал китайский лидер Си Цзиньпин, сравнивают с деловым подходом Дона Корлеоне (главный герой романа Марио Пьюзо «Крёстный отец»), пишет Financial Times.

Будущий глава США уже обсуждал введение 60%-х пошлин на импортируемые из Поднебесной товары, что в перспективе может привести к «глобальной торговой войне». Профессор Джорджтаунского университета, советник консалтинговой компании The Asia Group и бывший сотрудник Совета национальной безопасности Штатов Эван С. Медейрос в беседе с изданием выразил мнение, что у Китая заготовлены три стратегии в отношении нового хозяина Белого дома и его команды: ответные меры, адаптация и диверсификация.

Профессор полагает, что руководство КНР уже начало реализовывать свой план. Он напомнил, что в конце минувшего года Пекин прекратил поставку в США необходимых для производства микросхем минералов, урезал поставки в страну американских дронов, а также начал антимонопольное расследования в отношении производителя процессоров Nvidia. А начиная с осени 2023 года в Китае действуют программы налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования граждан. То есть, поясняет Медейрос, Си Цзиньпин может в любой момент в одностороннем занизить тарифы импортной продукции из стран, которые не являются партнёрами Вашингтона.