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Регион
2 января, 17:49

Китай ввёл санкции против 28 американских оборонных компаний

Министерство коммерции КНР ввело ограничения на поставки продукции двойного назначения в отношении 28 оборонных американских компаний. Об этом говорится на сайте регулятора. Там подчеркнули, что соответствующий шаг Пекина направлен на поддержание национальной безопасности Китая.

«Китайская сторона приняла решение о включении в список экспортного контроля 28 компаний из США», — говорится в заявлении ведомства.

В список компаний, в отношении которых Пекин ввёл ограничительные меры на поставки продукции двойного назначения, вошли такие крупные фирмы, как General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Boeing Defence, Space & Security и другие.

Китай ввёл запрет на экспорт некоторых материалов в США
Китай ввёл запрет на экспорт некоторых материалов в США

А ранее власти Китая обвинили США в напряжении ядерных рисков. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что действия американских властей серьёзно влияют на баланс сил в мире и повышают напряжение.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Наталья Демьянова
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