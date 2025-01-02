Китай ввёл санкции против 28 американских оборонных компаний

Министерство коммерции КНР ввело ограничения на поставки продукции двойного назначения в отношении 28 оборонных американских компаний. Об этом говорится на сайте регулятора. Там подчеркнули, что соответствующий шаг Пекина направлен на поддержание национальной безопасности Китая.

«Китайская сторона приняла решение о включении в список экспортного контроля 28 компаний из США», — говорится в заявлении ведомства.

В список компаний, в отношении которых Пекин ввёл ограничительные меры на поставки продукции двойного назначения, вошли такие крупные фирмы, как General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Boeing Defence, Space & Security и другие.