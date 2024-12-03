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3 декабря, 18:24

Китай ввёл запрет на экспорт некоторых материалов в США

Китай запретил экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвёрдых материалов в США

Китайские власти объявили о введении прямого запрета на экспорт в США ряда материалов, важных для производства полупроводников. Министерство торговли КНР сообщило о запрете на экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвёрдых материалов. Кроме того, Пекин планирует усилить контроль за использованием графитовой продукции.

«Для защиты нацбезопасности Китай принял решение усилить экспортный контроль за поставками продукции двойного назначения в США», — говорится в сообщении китайского министерства.

Документ вступает в силу с момента публикации. Это решение является реакцией на недавно анонсированные Вашингтоном новые меры экспортного контроля в отношении Китая. Материалы необходимы для производства чипов, аккумуляторов и компонентов военного и коммуникационного оборудования. В 2023 году Китай уже вводил ограничения на поставки галлия и германия. Это увеличило стоимость материалов в Европе в два раза.

А ранее власти Китая обвинили США в напряжении ядерных рисков. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что действия американских властей серьёзно влияют на баланс сил в мире и повышают напряжение.

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Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Полина Никифорова
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