Китай ввёл запрет на экспорт некоторых материалов в США

Китайские власти объявили о введении прямого запрета на экспорт в США ряда материалов, важных для производства полупроводников. Министерство торговли КНР сообщило о запрете на экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвёрдых материалов. Кроме того, Пекин планирует усилить контроль за использованием графитовой продукции.

«Для защиты нацбезопасности Китай принял решение усилить экспортный контроль за поставками продукции двойного назначения в США», — говорится в сообщении китайского министерства.

Документ вступает в силу с момента публикации. Это решение является реакцией на недавно анонсированные Вашингтоном новые меры экспортного контроля в отношении Китая. Материалы необходимы для производства чипов, аккумуляторов и компонентов военного и коммуникационного оборудования. В 2023 году Китай уже вводил ограничения на поставки галлия и германия. Это увеличило стоимость материалов в Европе в два раза.