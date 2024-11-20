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20 ноября, 05:26

Министр обороны Китая отказался встречаться с главой Пентагона

CNN: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за поставок оружия Тайваню

Встреча министров обороны США Ллойда Остина и Китая Дун Цзюня не состоится. Китай отказал Штатам в переговорах из-за поставок оружия Тайваню, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.

«Остин хотел встретиться со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и КНР. Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню», — передаёт телеканал.

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Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились на саммите АТЭС в Перу. Лидеры договорились о сохранении контроля человека над решением о применении ядерного оружия. С данным заявлением Америка и Китай выступили впервые.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Jiang

Наталья Афонина
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