Министр обороны Китая отказался встречаться с главой Пентагона

Встреча министров обороны США Ллойда Остина и Китая Дун Цзюня не состоится. Китай отказал Штатам в переговорах из-за поставок оружия Тайваню, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.

«Остин хотел встретиться со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и КНР. Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню», — передаёт телеканал.