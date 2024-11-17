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17 ноября, 00:41

США и Китай договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием

Байден и Си Цзиньпин договорились о сохранении контроля над ИИ в ядерной сфере

Джо Байден и Си Цзиньпин. Обложка © flickr / The White House

Джо Байден и Си Цзиньпин. Обложка © flickr / The White House

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились о необходимости сохранения контроля человека над искусственным интеллектом (ИИ) в вопросах, связанных с ядерным оружием. Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита АТЭС в Перу. Об этом сообщил помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Они согласились с необходимостью сохранять контроль человека над решением о применении ядерного оружия. США и КНР впервые выступили с таким заявлением», — отметил Салливан на специальном брифинге для прессы.

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До этого Байден опоздал на второй день саммита АТЭС в Перу на два часа. Во время круглого стола лидеров делегаций вместо хозяина Белого дома в кресле за табличкой президента США сидел заместитель его советника по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Анатолий Цейко
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