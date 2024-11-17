США и Китай договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились о необходимости сохранения контроля человека над искусственным интеллектом (ИИ) в вопросах, связанных с ядерным оружием. Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита АТЭС в Перу. Об этом сообщил помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Они согласились с необходимостью сохранять контроль человека над решением о применении ядерного оружия. США и КНР впервые выступили с таким заявлением», — отметил Салливан на специальном брифинге для прессы.