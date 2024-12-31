Си Цзиньпин в поздравлении Путину назвал отношения с Россией «зрелыми и стабильными»
Си Цзиньпин: КНР и РФ всегда движутся по пути отказа от конфронтации
В своём новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что РФ и Китай всегда идут по верному пути. Страны стараются избегать конфронтации и не нацеливаться против третьих стран.
«В условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки Китай и Россия всегда движутся по пути отказа от союзничества, конфронтации и нацеленности против третьих сторон», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Представитель КНР также отметил, что в 2024 году страны успешно отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Это событие стало важной вехой в отношениях государств.
«После трех четвертей века трудностей китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными», — сказал он.
Ранее по поводу отношений между РФ и КНР высказался президент Владимир Путин. Он пояснил, что союз стран выступает наиболее важным фактором стабильности в мире. Лидер России напомнил, что тёплые отношения продолжаются уже долгое время и государства были вместе всегда, даже во времена Второй мировой войны.
Life.ru