«Мы вместе»: Путин оценил пользу, которую приносит миру союз России и Китая
Путин назвал сотрудничество РФ и КНР важнейшей основой стабильности в мире
Союз России и Китая выступает наиболее важным фактором стабильности в мире. Об этом российский лидер сказал во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.
«Мы были вместе тогда [во время Второй мировой войны], и сейчас мы вместе. Это важнейший фактор, всё время об этом говорю, стабильности в мировых делах», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия за последние два-три года проявила себя как мощное и независимое государство. Это стало возможным благодаря тому, что страна не отреклась от собственного суверенитета и продолжает проводить самостоятельную внешнюю политику.
Life.ru