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19 декабря, 11:31

«Мы вместе»: Путин оценил пользу, которую приносит миру союз России и Китая

Путин назвал сотрудничество РФ и КНР важнейшей основой стабильности в мире

Союз России и Китая выступает наиболее важным фактором стабильности в мире. Об этом российский лидер сказал во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Мы были вместе тогда [во время Второй мировой войны], и сейчас мы вместе. Это важнейший фактор, всё время об этом говорю, стабильности в мировых делах», — сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия за последние два-три года проявила себя как мощное и независимое государство. Это стало возможным благодаря тому, что страна не отреклась от собственного суверенитета и продолжает проводить самостоятельную внешнюю политику.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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