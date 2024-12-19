«Мы вместе»: Путин оценил пользу, которую приносит миру союз России и Китая

Союз России и Китая выступает наиболее важным фактором стабильности в мире. Об этом российский лидер сказал во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Мы были вместе тогда [во время Второй мировой войны], и сейчас мы вместе. Это важнейший фактор, всё время об этом говорю, стабильности в мировых делах», — сказал Путин.