Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Напомним, совет ЕС окончательно утвердил этот пакет санкций 16 декабря. В частности, в него вошли ограничения, касающиеся так называемого «теневого флота», занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список из 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ.

В ответ на эти действия Пекин заявил о намерении принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий. В министерстве подчеркнули важность того, чтобы Европейский союз учитывал общую ситуацию и стремился к поддержанию стратегического партнёрства с Китаем, а также к обеспечению стабильности глобальных производственных и логистических цепочек. Они призвали ЕС немедленно прекратить практику внесения китайских компаний в санкционные списки и не наносить ущерба их законным интересам.