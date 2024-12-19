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19 декабря, 04:35

Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Представители министерства коммерции Китая выразили обеспокоенность по поводу негативного влияния включения китайских компаний в 15-й пакет антироссийских санкций, введённых Евросоюзом.

Напомним, совет ЕС окончательно утвердил этот пакет санкций 16 декабря. В частности, в него вошли ограничения, касающиеся так называемого «теневого флота», занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список из 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ.

В ответ на эти действия Пекин заявил о намерении принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий. В министерстве подчеркнули важность того, чтобы Европейский союз учитывал общую ситуацию и стремился к поддержанию стратегического партнёрства с Китаем, а также к обеспечению стабильности глобальных производственных и логистических цепочек. Они призвали ЕС немедленно прекратить практику внесения китайских компаний в санкционные списки и не наносить ущерба их законным интересам.

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Среди лиц, попавших под ограничения Евросоюза, есть Лариса Долина. Европейские чиновники полагают, что певица представляет «угрозу целостности Украины», потому что она поддерживает спецоперацию и даёт концерты на фронте.

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Shutterstock / FOTODOM / humphery

Артём Гапоненко
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