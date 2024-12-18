США ввели санкции против трёх компаний из РФ

Министерство финансов США наложило санкции на три российские компании, согласно официальному заявлению ведомства. Под санкции попали организация "Ардал" из Санкт-Петербурга, "Фарватер" из Южно-Сахалинска и "МТВ" из Москвы.

А днём ранее Южная Корея сообщила о введении санкций в отношении 11 физических и 15 юридических лиц, которые подозреваются в «незаконном военном сотрудничестве» между Россией и Северной Кореей, а также в связях с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Особенно выделен бизнесмен Игорь Мичурин и его фирма ООО «Ardis-Bearings», которые, по мнению Сеула, активно содействовали ядерным и ракетным разработкам в Северной Корее.