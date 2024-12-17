Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 05:40

Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций России и КНДР

Южная Корея объявила о введении санкций против 11 физических и 15 юридических лиц, заподозренных в якобы «незаконном военном сотрудничестве» между Россией и Северной Кореей, а также в связях с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Подробности новых рестрикций привело Министерство иностранных дел Республики Корея.

В перечень попали высокопоставленные генералы Корейской народной армии, такие как Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль, а также инженер-ракетчик Ли Сон Чжин и офицер Ли Бон Чхун. Санкции затронули не только военных, но и ряд бизнесменов, чьи компании, по мнению Сеула, оказывали материальную и техническую помощь в деле военных поставок между Россией и Северной Кореей.

Также ограничения затронули российские компании Verus, «Парсек», Timer Bank, ООО «Рафорт» и ООО «Транс Капитал», чьи владельцы, по утверждениям южнокорейских властей, занимались транспортировкой оружия и военной техники, а также поддерживали финансовые потоки в рамках военно-промышленной кооперации между двумя странами.

Особое внимание уделено бизнесмену Игорю Мичурину и его компании ООО «Ardis-Bearings», которые, по мнению Сеула, активно поддерживали ядерные и ракетные разработки в Северной Корее. Санкции также затронули нескольких предпринимателей, якобы поставляющих материалы.

Ожидается, что ограничительные меры вступят в силу с 19 декабря 2024 года. Для проведения любых финансовых операций с указанными лицами теперь потребуется специальное разрешение от южнокорейских властей.

Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС

А ранее аналитик спрогнозировал ситуацию в Южной Корее после импичмента президенту. По мнению эксперта, Партия народной власти, в которой он состоит, развалится. Выборы нового президента пройдут летом следующего года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Санкции против России
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar