Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций России и КНДР

Южная Корея объявила о введении санкций против 11 физических и 15 юридических лиц, заподозренных в якобы «незаконном военном сотрудничестве» между Россией и Северной Кореей, а также в связях с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Подробности новых рестрикций привело Министерство иностранных дел Республики Корея.

В перечень попали высокопоставленные генералы Корейской народной армии, такие как Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль, а также инженер-ракетчик Ли Сон Чжин и офицер Ли Бон Чхун. Санкции затронули не только военных, но и ряд бизнесменов, чьи компании, по мнению Сеула, оказывали материальную и техническую помощь в деле военных поставок между Россией и Северной Кореей.

Также ограничения затронули российские компании Verus, «Парсек», Timer Bank, ООО «Рафорт» и ООО «Транс Капитал», чьи владельцы, по утверждениям южнокорейских властей, занимались транспортировкой оружия и военной техники, а также поддерживали финансовые потоки в рамках военно-промышленной кооперации между двумя странами.

Особое внимание уделено бизнесмену Игорю Мичурину и его компании ООО «Ardis-Bearings», которые, по мнению Сеула, активно поддерживали ядерные и ракетные разработки в Северной Корее. Санкции также затронули нескольких предпринимателей, якобы поставляющих материалы.

Ожидается, что ограничительные меры вступят в силу с 19 декабря 2024 года. Для проведения любых финансовых операций с указанными лицами теперь потребуется специальное разрешение от южнокорейских властей.