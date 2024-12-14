«Подрыв авторитета»: Аналитик спрогнозировал ситуацию в Южной Корее после импичмента президенту
Аналитик Ким: Импичмент президенту Южной Кореи грозит развалом партии
Юн Сок Ёлю. Обложка © korea.net
Импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может привести к тому, что Партия народной власти, в которой он состоит, развалится. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Евгений Ким в беседе с RT.
«Два подряд президента от этой партии изгоняются с должности решением парламента. Это такой подрыв авторитета этой консервативной партии, что я думаю, что здесь будет раскол», — отметил эксперт.
Он предположил, что выборы нового президента пройдут летом следующего года. Скорее всего, они приведут к власти представителя демократической партии — нынешней оппозиции. Аналитик подчеркнул, что демократы в Южной Корее являются сторонниками союза с США, но «не такими оголтелыми». Также они могут попытаться наладить отношения с Россией.
«Это ненормальное состояние, когда мы вынуждены объявить их недружественной страной. То есть они будут пытаться исправить это каким-то образом. Точно так же, как они будут, наверное, больше уделять внимание налаживанию отношений с Китаем», — добавил Ким.
Напомним, парламент Южной Кореи на заседании 14 декабря поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, который незаконно объявил военное положение в стране после разногласий с оппозицией. Вскоре после этого парламент отменил это решение, а президент извинился за свои действия. Сейчас Юн Сок Ёль проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну. За его отставку проголосовали 204 депутата из 300.