«Подрыв авторитета»: Аналитик спрогнозировал ситуацию в Южной Корее после импичмента президенту

Импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может привести к тому, что Партия народной власти, в которой он состоит, развалится. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Евгений Ким в беседе с RT.

«Два подряд президента от этой партии изгоняются с должности решением парламента. Это такой подрыв авторитета этой консервативной партии, что я думаю, что здесь будет раскол», — отметил эксперт.

Он предположил, что выборы нового президента пройдут летом следующего года. Скорее всего, они приведут к власти представителя демократической партии — нынешней оппозиции. Аналитик подчеркнул, что демократы в Южной Корее являются сторонниками союза с США, но «не такими оголтелыми». Также они могут попытаться наладить отношения с Россией.