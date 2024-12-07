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7 декабря, 01:32

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © korea.net

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © korea.net

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в прямом телевизионном обращении к нации извинился перед гражданами за своё решение о введении военного положения.

«Я приношу глубочайшие извинения за свои действия», — заявил он, после чего низко поклонился.

Глава государства также подчеркнул, что не будет вновь объявлять военное положение, несмотря на слухи в южнокорейских СМИ.

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Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране из-за якобы угрозы КНДР. В прямом эфире телеканала YTN он обвинил оппозиционную «Демократическую партию» в симпатиях к Пхеньяну и проведении «антигосударственной деятельности». Парламент не согласился с президентом и постановил отменить военное положение. Позднее руководство администрации президента подало в отставку, а оппозиция тем временем пытается организовать импичмент Юн Сок Ёля.

Артём Гапоненко
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